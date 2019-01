Chega a 358 número de presos por ataques no Ceará

Em uma das mais recentes ações, bandidos jogaram uma bomba na ponte do Bairro Bonsucesso, em Fortaleza.

O número de pessoas capturadas por envolvimento nos ataques criminosas no Ceará subiu para 358, entre presos e apreendidos, segundo o Governo do Estado.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que das 17 horas de ontem (13) até a manhã desta segunda-feira (14) mais foram cinco pessoas foram capturadas. As prisões e apreensões registradas na Capital, Região Metropolitana e Interior são oriundas de ações das forças de segurança cearenses, Força Nacional e entidades parceiras.





Este já é o 13º dia desta onda de violência, que começou em 2 de janeiro após o governo anunciar medidas para tornar mais rigorosa a fiscalização nos presídios.





Em uma das mais recentes ações criminosas, bandidos jogaram uma bomba na ponte localizada na Rua São João, no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza, no último domingo (13). A Polícia Militar esteve no local e acionou o esquadrão antibombas. Nenhum suspeito foi capturado. Não houve danos na estrutura do local e tráfego na área já foi liberado. (Cnews)