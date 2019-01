Concurso Polícia Civil do CE: edital para 1.496 vagas segue em planejamento e sai ainda este ano

Seleção já está confirmada para os cargos de delegado, escrivão e inspetor.

O atual contexto de crise pelo qual passa o setor de segurança no Ceará deve ser fator determinante para a celeridade na abertura do novo concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE).





A liberação do edital, que ainda está sem banca organizadora, era aguardada para ocorrer no mês passado. Agora, a nova previsão é que ocorra até o final deste ano, de acordo com a Comunicação do Governo do Estado.





A seleção é aguardada desde 22 de fevereiro último, quando anunciada pelo governador, durante entrevista no Programa Paulo Oliveira, na Rádio Verdes Mares. Na ocasião, adiantou que será para os cargos de delegado, escrivão e inspetor, mas não antecipou a oferta de vagas que serão oferecidas.





Posteriormente, confirmou que a seleção contará com uma oferta de 1.496 oportunidades. Porém, a distribuição por cargo ainda não foi anunciada.









Último concurso da PCCE





O último concurso do órgão ocorreu em 2014. Na ocasião, foi de 763 postos, também para os cargos de delegado, escrivão e inspetor.





Para todas as carreiras, para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, além de carteira de habilitação ‘B” ou superior. As remunerações iniciais, na ocasião, foram de R$ 2.946,19 para inspetor e escrivão e R$ 14.592,39 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A banca organizadora foi a Fundação Vunesp.