GOVERNO PARALELO DO PT?

"É impressão minha ou o governador do Ceará, Camilo Santana está encabeçando um governo paralelo, fechando atos ilegais com os governos petistas do Piauí e da Bahia".





A convocação e decretos que autorizam o envio de tropas estaduais para o Ceará pode ser um ato ilegal. O Ministério Publico e a Secretaria Nacional de Justiça devem dar uma resposta nas próximas horas. O ministro Sérgio Moro já avalia o ato praticado entre os governos estaduais do Nordeste.





Para o professor José Raimundo Carvalho, CAEN/UFC, não há qualquer vantagem de um contingente inespressivo e sem conhecimento da área onde atua.





Para ele, tudo leva a crer que se trata de uma tentativa desqualificada e irresponsável de marcar uma posição política contra o governo federal. “O governo criou o problema através de uma gestão passada equivocada e desastrosa, o mesmo governo iniciou a quarta onda de ataques, esse mesmo governo precisa arcar com os seus atos e omissões”, disse o professor.