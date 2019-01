LAMENTÁVEL! A CIDADE DE SOBRAL ESTÁ TOMADA PELO LIXO; VÍDEO

Para alguns, a cidade de Sobral está mil maravilhas, mas, a realidade é outra se tornando evidente que a administração municipal não tem conseguido mostrar o que tanto propaga.





O vereador Tiago Ramos denuncia o abandono que se encontra ruas e avenidas localizadas em bairros do município. Um exemplo disso é a Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck no bairro Padre Palhano, que se encontrava com lixo jogado, animal morto, pneus com água acumulada, mostrando o total descaso da gestão Municipal com nossa cidade.





Atendendo os apelos da população que clama por providência, o vereador Tiago Ramos vêm visitando vários bairros da cidade. "Pedimos ao prefeito Ivo, que seja feito a limpeza não só desse local, mas da cidade como um todo, nosso povo merece respeito," falou Tiago Ramos.