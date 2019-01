TRAGÉDIA: Dona de casa é atropelada e morre na CE 178 em Santana do Acaraú

Ela estava com o marido em uma bicicleta na Rodovia Chagas Vasconcelos (CE 178), quando um Toyota Corolla perdeu o controle e atropelou os dois, a mulher morreu no local.

Um acidente entre um Toyota Corolla cinza e uma bicicleta, matou a dona de casa, Maria Luciene Carneiro, 32 anos, o sinistro aconteceu por volta das 8h30min desta terça-feira (1), na CE 178, próximo a entrada da comunidade de Morro dos Carmos, na zona rural de Santana do Acaraú. A rodovia é perigosa e possui diversas curvas sinuosas e não tem área de acostamento, contribuindo para diversos acidentes com vítimas fatais. A dona de casa era casada e deixou um casal de filhos ainda crianças.

Segundo parentes da vítima, o casal estava na casa de uma irmã da vítima, na comunidade de Sororoca, onde deixou o filho e foi visitar um irmão, que mora próximo ao local do acidente, ao perceber que o veiculo se aproximava rapidamente e de forma descontrolada, o marido José Edmar de Souza Costa, sugeriu a esposa que saltasse da bicicleta, ela, no entanto, pulo do lado contrário e foi atropelada e teve morte imediata, o veiculo desceu o aterro, o motorista permaneceu no local. A dona de casa morava no bairro Marapatá na cidade de Santana do Acaraú.

O marido teve ferimentos leves, a Polícia Rodoviária Estadual, compareceu e isolou o local onde o corpo ficou estendido. Segundo declaração da PM o rabecão do IML de Sobral foi acionado e recolheu o corpo.





