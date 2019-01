Trump quer transferir fortuna de Maduro para oposição da Venezuela

O Departamento do Tesouro da Casa Branca está planejando anunciar nas próximas horas novas medidas para confiscar a fortuna do ditador venezuelano Nicolás Maduro e repassá-la para a oposição da Venezuela.





A informação foi publicada com exclusividade pelo do jornal norte-americano “Axios“, nesta segunda-feira (28), por duas fontes familiarizadas com o planejamento.





De acordo com o jornalista Jonathan Swan, a administração do presidente Donald Trump está tentando impor uma severa pressão econômica e diplomática contra a ditadura de Nicolás Maduro para forçar uma mudança de regime na Venezuela.





Os Estados Unidos acreditam que, se privarem Maduro de dinheiro, os militares venezuelanos não terão motivos para permanecerem leais a ele.