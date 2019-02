Apresentador do Globo Esporte no Ceará pede demissão ao vivo e movimenta jornalismo

Kaio Cézar utilizou o encerramento do programa para anunciar decisão.



O apresentador e produtor do Globo Esporte no Ceará, Kaio Cezar, pediu demissão ao vivo neste sábado (16) ao vivo, durante o encerramento do programa transmitido através da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo.





Até o final da manhã, o nome do apresentador já éra o assunto mais comentado nos trend topics do Twitter. Ainda não há informações sobre o motivo do pedido da demissão, mas as recentes mudanças na estrutura administrativa da empresa pode ter ocasionado o incidente.





Kaio Cézar é natural de Aracati, e até 2018 era narrador esportivo e apresentador de todos os veículos do Sistema Verdes Mares. Foi um dos profissionais escolhidos para cobrir a Copa do Mundo da Rússia.





A demissão movimentou os bastidores do jornalismo cearense.