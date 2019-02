VERGONHA: Ceará ocupa antepenúltima posição no ranking salarial da Polícia Civil

No ranking salarial referente aos subsídios dos policiais civis, o Ceará ocupa a 25ª posição. O dado é da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), que divulgou dia 1º de fevereiro o novo ranking salarial dos escrivães e inspetores em cada Estado.





“Além da questão salarial, temos o terceiro pior efetivo proporcional do país. Nós queremos saber quando teremos a melhor Polícia Civil do Brasil. O Governo do Estado do Ceará precisa começar a apresentar quando e de que forma, esse compromisso será cumprido. De promessas e discursos, os policiais cearenses já estão cheios”, afirma Julierme Sena (Pros), policial civil e vereador de Fortaleza.





A tabela da Confederação também apresenta os salários inicial e final nos estados, bem como destaca o efetivo e faz uma relação proporcional com a sua população. No Ceará, o efetivo é de 3.100 policiais civis, com o salário inicial de R$ 3.434,54 e o salário final de R$ 6.665,25. De todos os 27 estados da federação, o Ceará fica na frente apenas de Rondônia e Paraíba.





O policial civil tem funções complexas, de alto risco e para exercer o cargo, é exigido de nível superior. Para Julierme, os requisitos e as funções exercidas no Ceará, são incompatíveis com o salário. “A prova disso, são as diferenças abissais dentro dos estados”. Na Bahia, por exemplo, além de um efetivo de 8.512 policiais civis, o salário inicial é de 4.859,00 e o salário final R$ 7.215,00. Já no Distrito Federal, são 4 mil policiais civis, com um salário inicial de R$ 7.514,33 e final 13.751,51.

Dentro das regiões Norte e Nordeste, o salário do policial civil cearense é inferior a 11 dos 16 Estados: Amazonas, Pará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Pernambuco, Piauí, Amapá e Bahia.





(Blog do Eliomar de Lima)

(Foto – CMFor)