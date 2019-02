Fies 2019: Inscrições para novas vagas do financiamento começam hoje, dia 7

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que as vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) de 2019 estão disponíveis a partir desta quinta-feira, 7 de fevereiro. Os estudantes poderão se inscrever no site oficial do programa até o dia 14 de fevereiro. Todos os cursos do UNINTA, com exceção de Medicina, podem ser financiados pelo programa, com condições que podem chegar a 98% da mensalidade.





Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em uma das edições a partir de 2010 e ter obtido nota igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na média das provas, além de nota diferente de 0 (zero) na redação.





O Setor do Fies do UNINTA está disponível para tirar as dúvidas de todos aqueles que tenham interesse em se inscrever. Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 21h30, e na sexta-feira, de 7h30 às 17h.





As inscrições devem ser realizadas no site oficial do Fies: http://fies.mec.gov.br/





Veja o passo a passo: https://youtu.be/mSG9m9vSMb8





Confira o cronograma:





Período de Inscrições: 07 a 14 de fevereiro (modalidades Fies e P-Fies).

Resultado: 25 de fevereiro (divulgação dos candidatos pré-selecionados na chamada única das modalidades Fies e P-Fies).

Complementação da inscrição: 26 de fevereiro a 07 de março (período em que os candidatos pré-selecionados na modalidade Fies complementam sua inscrição no site FiesSeleção). Os candidatos da modalidade P-Fies devem comparecer à CPSA da instituição.