Guarany de Sobral ganha reforço para jogo contra Fortaleza

Visando o confronto diante do Fortaleza, que acontecerá no estádio do Junco, domingo, a partir das 16h. O técnico Anderson Batatais anunciou que contará com o reforço do atacante Mateus Paraná, que teve sua situação regularizada no BID. O reforço Alexsandro ainda aguarda a resolução da sua transferência e não está liberado para o jogo de domingo.





Os desfalques par a partida ficam por conta do atacante Azul e do meia Alan, que seguem no departamento médico. Outro desfalque para a próxima partida é o goleiro Douglas, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora da segunda rodada.





O elenco rubro negro se apresenta nesta sexta-feira, às 16h, no estádio do Junco. A equipe fará um treino com portões fechados. Para a partida foram disponibilizados 6 mil ingressos, onde 250 para gratuidades, o total de 4.400 unidades para a torcida do Guarany e 1.100 unidades para a torcida do Fortaleza.