Maduro diz que fechará fronteira da Venezuela com o Brasil nesta quinta

Líder chavista disse que passagem entre os países fica 'fechada total e absolutamente até novo aviso'. Medida vem em meio a pressão para que ele permita a entrada de ajuda humanitária.





Nicolás Maduro disse nesta quinta-feira (21) que a Venezuela irá fechar sua fronteira com o Brasil esta noite, a partir das 20h, pela hora local -- 21h em Brasília.





"A partir das 20h de hoje, quinta-feira, 21 de fevereiro, fica fechada total e absolutamente, até novo aviso, a fronteira com o Brasil", afirmou o líder chavista em fala exibida no canal estatal VTV. "Vale mais prevenir do que lamentar."





O anúncio acontece em meio à pressão para que ele permita a entrada de ajuda humanitária oferecida pelos EUA e por países vizinhos após pedido do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Maduro vê a oferta dessa ajuda como uma interferência externa na política do país.





Após o anúncio, muitos venezuelanos correram para vir ao Brasil e comprar estoques de mantimentos em Pacaraima (RR). "Estamos correndo contra o tempo o mais rápido possível para poder passar antes que a fronteira feche", disse o venezuelano Genson Medina, de 22 anos.





O chavista também está estudando o fechamento da fronteira venezuelana com a Colômbia. Guaidó iniciou nesta quinta uma viagem em comboio de 800 km à fronteira da Colômbia, onde vai pressionar pela entrada de ajuda humanitária.





A Guarda Nacional da Venezuela bloqueou a viagem de uma caravana de deputados da oposição que se dirigem para essa fronteira, o que obrigou os líderes a descer dos ônibus.





Houve um princípio de conflito, e membros da Guarda lançaram gás lacrimogêneo nos deputados. O incidente aconteceu no túnel de La Cabrera, que une os estados centrais de Aragua e Carabobo.





Esta é a segunda vez que a Venezuela fecha sua fronteira com o Brasil em menos de um ano. Em maio de 2018, venezuelanos e brasileiros foram impedidos de cruzar os limites entre os países durante três dias por causa da eleição presidencial na qual Maduro foi reeleito.





Na ocasião, a fronteira foi fechada às 21 horas de 18 de maio, uma sexta-feira, e assim permaneceu até às 6 horas da segunda-feira, dia 21.