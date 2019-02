POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Nesta terça-feira, dia 19, uma ação integrada da DRACO, Delegacia Regional de Sobral e UTO logrou êxito em efetuar a prisão de Francisco Wagner Xavier Mouta, 40 anos, vulgo "Waguel". O alvo é apontado como líder do CV na cidade de Sobral e estava com dois mandados de prisão aberto (comarcas de Tianguá/CE e Cocal/Piauí). Durante o cumprimento dos mandados de prisão em uma casa de Praia no Icarai, foram encontradas duas pistolas 9.mm, além de 13 kg de crack e pasta do óleo de fabricação, escondidos no painel de uma Pajero Full, utilizada para o transporte do entorpecente. Além disso, o alvo indicou o local em que enterrou uma metralhadora .40 e um rifle .44 em um sítio na cidade de Sobral. Os policiais da Regional de Sobral se deslocaram até o local indicado e encontraram os referidos armamentos, além de carregadores e munições. Vale acrescentar que essa ação foi oriunda de uma investigação do núcleo de homicídios e drogas da Regional de Sobral que nos deram algumas informações que possibilitou localizar e prender o alvo. Vale frisar que o alvo estava com documento falso. Ademais, na casa de praia também foi preso em flagrante ALoísio da Silva Sousa, vulgo "Neguim do Frango".

Veja mais sobre: Policia