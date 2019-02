SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DÁ INÍCIO A DESATIVAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE CAMOCIM

A desativação da cadeia púbica de Camocim, um grande sonho da população camocinense, enfim teve inicia neste sábado, 16. Era por volta das 15h quando chegaram de surpresa na cadeia pública de Camocim os agentes penitenciários do GAP (Grupo de Ações Penitenciárias) e do Gore (Grupo de Operações Regionalizadas) para dá início ao processo de desativação da cadeia pública da cidade.









Operação





Por volta das 15h quando teve início o processo de desativação da cadeia de Camocim que se estendeu até por volta das 19h30. Ao todo cerca de 25 agentes penitenciários entre os do GAP, GORE e os lotados na cadeia, com o apoio de cerca de 20 policiais militares da Força Tática, Raio, POG e Ronda, iniciaram a operação e tiraram todos os detentos da celas para que fossem remanejado grande parte deles.









Desativação parcial





Por enquanto a desativação foi de maneira parcial. Dos cerca de 280 detentos, foram transferidos cerca de 210 para as penitenciárias de Itaitinga (região metropolitana de Fortaleza) e Sobral. As informações chegadas ao Camocim Polícia 24h é que a desativação total se dará no início da semana com a transferência do restante dos detentos.









Choro e reclamação





Entendemos perfeitamente o sofrimento dos familiares dos detentos, pois o contato agora com eles ficará mais difícil. Por toda a tarde e início da noite escutava-se choro e prantos de familiares desesperados a espera de notícias, inclusive houve casos de pessoas que passaram mal e teve que receber atendimento médico.









Um sonho antigo





Há tempos que a população almeja a desativação da cadeia. Através dos mais de oito anos de atividade o blog Camocim Polícia 24h escancarou não só para Camocim mais para toda a região a problemática de se ter uma cadeia cravada em pleno Centro da cidade, tendo há poucos metros a prefeitura, câmara dos Vereadores, Bancos, lojas e residências. Somente nos últimos três anos ocorreram duas grandes rebeliões que destruíram parcialmente a cadeia. Ali dentro também já aconteceu homicídio, tentativas de homicídios, lesões corporais, além do intenso tráfico de drogas e comercialização de aparelhos celulares. Ultimamente um dos maiores problemas era a superlotação carcerária originada pelo grande número de prisões realizadas pela Polícia Militar. Nossa cidade está de parabéns e vamos aguardar a transferência do restante dos detentos e a desativação total da cadeia pública.