SENADOR CID GOMES (PDT-CE) NÃO ASSINA "CPI DE BRUMADINHO"

Dos três senadores cearenses, apenas Girão (PODE) e Tasso (PSDB) assinaram o requerimento que investigará as causas da tragédia no Senado Federal.





A CPI de Brumadinho, requerida no Senado Federal pelos senadores Carlos Viana (PHS), de Minas Gerais e Otto Alencar (PSD), da Bahia, deve ser instaurada nos próximos dias. “Nós vamos para cima da Vale, vamos para cima dessa irresponsabilidade,” diz Carlos Viana.





O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que vai instaurar a Comissão Parlamentar e determinar os trabalhos de investigação. A iniciativa já conta com a adesão de 30 senadores. Para a aprovação da proposta bastavam 27.





A instauração da ‘CPI de Brumadinho’ terá como alvo a bilionária mineradora brasileira ‘Vale’ e investigará as causas do rompimento que resultou na morte de mais de 150 pessoas e 260 desaparecidas. No Ceará, dos três senadores, apenas Cid Gomes (PDT) não assinou a CPI. Na Câmara dos Deputados a CPMI prevê um trabalho conjunto entre senadores e deputados. A CPI, por sua vez, só demanda trabalho na Câmara (ou no Senado). Segundo relatório, já existem assinaturas suficientes para a instauração.





Veja a lista dos 30 senadores que assinaram:





1- Carlos Viana (PSD-MG)

2 – Mailza Gomes (PP-AC)

3 – Roberto Rocha (PSDB-MA)

4 – Eliziane Gama (PPS-MA)

5 – Rodrigo Pacheco (DEM-MG)

6 – Marcos Rogério (DEM-RO)

7 – Chico Rodrigues (DEM-RR)

8 – Tasso Jereissati (PSDB-CE)

9 – Plínio Valério (PSDB-AM)

10 – Jorge Kajuru (PSB-GO)

11 – Reguffe (sem partido-DF)

12 – Davi Alcolumbre (DEM-AP)

13 – Weverton Rocha (PDT-MA)

14 – Simone Tebet (MDB-MS)

15 – Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

16 – Jayme Campos (DEM-MT)

17 – Antonio Anastasia (PSDB-MG)

18 – Sergio Petecão(PSD-AC)

19 – Angelo Coronel (PSD-BA)

20 – Arolde de Oliveira (PSD-RJ)

21 – Lucas Barreto (PSD-AP)

22 – Irajá Abreu (PSD-TO)

23 – Nelsinho Trad (PSD-MS)

24 – Lasier Martins (PSD-RS)

25 – Omar Aziz (PSD-AM)

26 – Elmano Férrer (PODE-PI)

27 – Oriovisto Guimarães (PODE-PR)

28 – Eduardo Girão (PODE-CE)

29 – Selma Arruda (PSL-MT)

30 – Dário Berger (MDB-SC)