POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL FAZ GRANDE APREENSÃO EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

Em tempos de ataques criminosos contra o estado, assaltos a bancos com o uso de explosivos e dos altos índices de homicídios com o uso de armas de fogo, a polícia Civil de Sobral teve grande vitória contra o crime. No final da tarde do dia 25 de fevereiro deste, policiais civis do Núcleo de Homicídios e Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, com o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência de Sobral (NAI), efetuaram a prisão de HERMOGENES BRAGA FARIAS, 57 anos, com quem foi apreendido várias munições calibre 44, calibre 38, cartuchos dos calibres 36, 32 e 28, vários tubos de pólvora, além de 64kg (sessenta e quatro) do explosivo conhecido por nitrato de amônia, 267m (duzentos e sessenta e sete) de cordel detonador e milhares de espoletas. Possivelmente, o material seria comercializado, no entanto, as investigações continuarão no sentido de apurar a origem do material e sua destinação.





Os policiais civis ressaltam a importância da apreensão e ainda da participação da população no combate ao crime no nosso estado, sendo fundamental o envio de informações por parte da população, o que pode ser feito em Sobral através do telefone / WhatsApp (88) 9 9260-3471.