Adolescentes são apreendidos pela Guarda Municipal após praticarem "arrastão" em mercadinho no Canindezinho

Após praticarem um “arrastão” dentro de um mercadinho, utilizando um simulacro de pistola, dois adolescentes fugiram do local e foram comemorar o crime em um bar, mas acabaram sendo apreendidos pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). O fato ocorreu na tarde do feriado de São José (1), na zona Sul de Fortaleza.





Era por volta de 15 horas quando os adolescentes invadiram o mercadinho no bairro Canindezinho, no Grande Bom Jardim, no “Território da Paz”, pertencente à Área Integrada de Segurança Dois (AIS-2), e renderam clientes e funcionários. Depois de espalharem o pânico entre as vítimas – ameaçando matar quem reagisse – os menores fugiram do local e foram para um bar, no mesmo bairro.





Rapidamente, uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal foi acionada pelos moradores. Em poucos minutos, os agentes localizaram e apreenderam os menores. Com um deles foi encontrada a falsa arma usada para ameaçar os reféns durante o assalto. Logo, eles foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para a realização da apreensão em flagrante por roubo (assalto).





Célula de Proteção





A rápida ação dos agentes da Guarda Municipal de Fortaleza deveu-se à presença da unidade do GOE na área já como preparação para a implantação de mais uma Célula de Proteção Urbana na Capital cearense, que vai acontecer naquele bairro. A inauguração da Torre de Vigilância está prevista para o próximo mês, e faz parte do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), da Prefeitura Municipal de Fortaleza.





O trabalho de parceria da GMF com a Polícia Militar vai garantir a segurança para moradores e comerciantes da comunidade do Canindezinho, à exemplo do que já ocorreu em outros cinco bairros da Capital: Jangurussu, Goiabeiras, Vila Velha, Barra do Ceará e Caça e Pesca. Nestas cinco zonas os índices de violência caíram drasticamente após a inauguração das Torres.





Além do Canindezinho, o PMPU deve inaugurar, ainda neste ano, as torres de vigilância nos seguintes bairros: Antônio Bezerra, Bonsucesso, Edson Queiroz, Aerolândia, Coaçu (CE-040), Centro, Varjota e Avenida Beira-Mar.





