CHACINA EM SOBRAL: TRÊS JOVENS SÃO EXECUTADOS A BALA NO BAIRRO SUMARÉ

Na madrugada desta sexta-feira, dia 22, por volta das 03:30h, na rua Ferroviária, no bairro Sumaré, foi registrado um triplo homicídio.





Indivíduos armados de pistolas invadiram uma residência e efetuaram aproximadamente 70 tiros, matando três jovens.





As vítimas foram identificadas como:





- Ricardo Lopes Cunha, 20 anos, natural de Irauçuba, residia no Setor 2, distrito de Jaibaras/Sobral;





- Bruno Sousa e Silva, 22 anos, residia na rua Mestre Joaquim Miguel, bairro Santa Casa/Sobral;





- Mario Ferreira Alves, 20 anos, natural de São Paulo, residia na cidade de Tianguá.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local, realizando os procedimentos legais.



A Perícia fez os trabalhos periciais e encaminhou os corpos para serem necropsiados no IML.





Os autores do crime fugiram e ainda não foram presos.



Sobral já contabiliza 10 homicídios dolosos em 2019.





Mais detalhes a qualquer momento.