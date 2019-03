Prêmio Universitário: entrega de certificados acontece na próxima terça-feira, 26

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa aos estudantes que participaram do Prêmio Universitário 2018 que a Cerimônia de entrega dos certificados será realizada no dia 26 de março, próxima terça-feira, no auditório da instituição. O evento iniciará às 16h, com organização da Reitoria e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, liderada pela Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante.





Prêmio Universitário UNINTA





A iniciativa do Reitor, Prof. Dr. Oscar Rodrigues Junior, busca reconhecer o talento dos estudantes em projetos nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação.





Os estudantes vencedores de cada categoria, em cada curso, receberam dois mil reais como premiação e os orientadores mil reais, totalizando quase 140 mil reais em prêmios.