Vila de Jericoacoara fica isolada após fortes chuvas

Carros ficaram encobertos pela água após chuva; Funceme registrou cerca de 103 mm nas últimas 24 horas.



As cenas de quem tentou entrar ou sair da Vila de Jericoacoara, na manhã desta sexta-feira (22), foram de carros encobertos, pela água da chuva, e de pessoas atravessando a pé as vias do local. As fortes precipitações registradas em Jijoca de Jericoacoara chegaram 103mm entre as 7h do dia 21 e as 7h de hoje, conforme os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Na chuva da madrugada, quem tentou atravessar o Parque Nacional de Jerificou isolado. Muitas pessoas precisaram permanecer aonde estavam até a água baixar para conseguirem se deslocar, pela manhã. Com a força das águas, o caminho do Parque Nacional de Jeri, que liga Jijoca até a Vila de Jericoacoara, e a passagem que liga a Praia do Preá à Vila, ficaram alagadas, gerando transtornos.





A Prefeitura de Jijoca tenta diminuir os impactos na Vila de Jeri colocando sacos de areia nas ruas para evitar a erosão. Quanto ao alagamento do Parque Nacional, o chefe de Gabinete do Município, Ary Leite, ressaltou que a instituição é federal e é uma unidade de conservação, ou seja, modificações, como calçamento, não podem ser feitos.





Ary Leite ainda acrescentou que estes casos são pontuais. “Não ocorrem durante todo o ano, só nesta época de grandes chuvas. É um fenômeno natural e não temos como controlar. O que podemos fazer é prevenir alguns danos”, explicou.





Coleta de lixo suspensa