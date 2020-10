VOCÊ SABE PARA QUE SERVE O FURINHO NO CADEADO?

Você por acaso já parou e olhou um cadeado e notou que na maioria, tipo em 98% deles há um buraquinho bem pequeno? A questão é que muita das vezes ele passa despercebido, porém, assim com a maioria absoluta de todas as coisas nesse mundo, ele tem a sua função, a final, não estaria lá se não servisse pra nada, nada é feito simplesmente pra nada, tudo tem sua função, e a daquele furinho que tem e quase todos os cadeados é a seguinte, serve para sair o excesso de sujeira, água ou óleo, e/ou para auxiliar na lubrificação e limpeza do cadeado.

