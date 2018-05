Atividade do curso de Enfermagem UNINTA simula atendimento à vítimas de tragédias

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Francisco Meykel Amancio Gomes, promoveu nos dias 03 e 04 de maio uma atividade de simulação de acidentes, que marcou o encerramento da disciplina de Urgência e Emergência, ministrada para os estudantes do 8º semestre, pela Prof. Ma. Kézia Marques Moraes.





A professora da disciplina, Profa. Ma. Kézia Moraes, comentou a sobre a metodologia da atividade. “Nós simulamos a situação de um acidente de trânsito, neste caso, um ônibus que capotou deixando 15 vítimas. Para a simulação nós dividimos a turma entre maqueiros, socorristas, vítimas que estão maquiadas com ferimentos fictícios e triadores. Então, os estudantes precisam atender os supostos pacientes com a classificação de múltiplas vítimas, conhecidas como start. A atividade ocorreu em dois dias, com turmas diferentes, com a participação de 84 acadêmicos, aproximadamente”, explicou.





De acordo com a acadêmica Larisse Campos Ribeiro, a atividade proporciona a vivência estudada durante a disciplina. “Essa simulação realista é muito rica para a disciplina de Urgência e Emergência, pois nós temos a oportunidade de realizar o socorro das vítimas, conforme aprendemos em sala de aula e viver a situação de extremo estresse, que é o que acontece em uma emergência superlotada. Hoje eu fiz o papel de uma vítima, que tinha uma lesão cerebral traumática aberta, com exposição de massa encefálica”, declarou a estudante.