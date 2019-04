3º maior açude do Ceará volta a acumular volume de água

As chuvas dos últimos dias em regiões de afluentes que desaguam no rio Banabuiú estão trazendo alegria novamente para a população da cidade homônima, onde está localizado o Açude Arrojado Lisboa, terceiro maior do Ceará. Os outros são o Castanhão e o Orós. De 5,43% de volume de água no início do ano saltou para 7,25% nos últimos dias. São 290 milhões de metros cúbicos a mais conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).





A reposição também vai melhorar a lavoura e a pecuária dos moradores ribeirinhos do Arrojado Lisboa. Muitos já estavam desolados, na expectativa de o açude vir a atingir a sua pior cota, como ocorreu em junho de 2015, quando ficou com apenas 1,21%, segundo o administrador do reservatório, Ariston Queiroz.





A última vez em que o Arrojado Lisboa havia atingido uma situação tão crítica foi no período de 1997 a 2001. Três anos depois, o reservatório voltou a acumular água, e, em 2004, sangrou.





Para se ter um ideia, a recarga deste ano já é suficiente para encher o Açude Tijuquinha, no Maciço de Baturité, com capacidade para 200 mi de m³, o Batente em Ocara, com 33,5 mi de m³, e o Angicos em Coreaú. com 56 mi de m³ ainda sobram quase 10 mi de m³. Os três reservatórios estão sangrando.





