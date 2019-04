Bandidos cearenses que levavam vida de luxo em Pernambuco são presos no fim de semana

A dupla é acusada de crimes como sequestro, tráfico de drogas e chacina.

Dois bandidos cearenses, apontados como líderes de uma facção criminosa responsável por uma chacina em Fortaleza, foram capturados neste fim de semana em Pernambuco. Francisco de Assis Fernandes da Silva, o “Barrinha”; e Francisco Tiago Alves do Nascimento, o “Tiago Magão”, levavam uma vida de luxo em Recife, com dinheiro oriundo de suas ações criminosas.





Conforme a Polícia, na ficha criminal de “Barrinha” constam crimes diversos, como seqüestro, roubo e assassinatos. O Ministério Público do Ceará apresentou contra ele uma denúncia-crime em que é acusado de ter sido um dos participantes da Chacina das Cajazeiras, crime também conhecido como a “Chacina do Forró do Gago”, em que 14 pessoas foram mortas a tiros dentro de uma casa de shows, no ano passado.





Contra o bandido haviam um mandado de prisão preventiva. Após o crime, no ano passado, ele teria fugido para Pernambuco e, atualmente, morava em Recife desfrutando de luxo com o dinheiro do crie. Na casa em que ele estava morando com familiares, a Polícia apreendeu cerca de R$ 13 mil em espécie, relógios de ouro, 11 cartões bancários, documentos falsos, além de um carro de luxo e dentro dele uma pistola de calibre 9 milímetros e muita munição.





Já “Tiago Magão” foi capturado depois. Ao saber que o comparsa havia sido detido, ele planejou fugir para o estado da Bahia, mas acabou sendo capturado antes de escapar. No apartamento dele, a Polícia encontrou vários cartões bancários e documentos falsos.





Os dois criminosos devem ser trazidos para Fortaleza nas próximas horas.





(Fernando Ribeiro)