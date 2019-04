Glória a São José! A quadra invernosa de 2019 já passou da metade, as chuvas lavam o Acaraú, enchem os açudes e desnudam as súplicas sobralenses. Entretanto, os tempos são outros. A chuva, que até poucos anos se fazia morada do divino, hoje leva a culpa de tudo. Coitada da chuva.





Segundo o pessoal da gestão do Prefeito Ivo Gomes, a culpa do esburacado asfalto que cobre nossas ruas é da chuva. Também é culpa da chuva o lixo que boia pelos planaltos, o que se acumula nos campos e o que desce pelas ladeiras dos altos. Veja bem, até a queda do muro do Juncão foi culpa da chuva. O lamentável acidente com o ônibus escolar, o Sheriff alagar e o povo das áreas de risco perder o sono, tudo isso é culpa da pobre da chuva.





Sabe outra culpa que levou a chuva? Da coloração da água que chega nas casas. Pessoal do SAAE lançou foi uma nota pra oficializar a culpa. Não tô dizendo que os tempos são outros? Contudo, independente disso, eu que não falo mal da chuva. De jeito nenhum, aprendi no interior do Ceará, que seu eu falar mal da chuva, eu corro o risco é de pegar uma carreira. Prefiro correr na esteira. Mas temos que reconhecer, a chuva escapou de uma culpa.





No último piti radiofônico do Prefeito, a responsabilidade pelo caos na Saúde de Sobral foi para a gestão da Santa Casa de Misericórdia. Disse que com o dinheiro repassado a centenária instituição, a culpa da dificultosa situação é pura falta de competência e profissionalismo da atual gestão. Graças a Deus, dessa vez, a culpa não foi da chuva e alguém deve aparecer para resolver a questão.





Matheus Salvany

Jornalista e Professor Universitário