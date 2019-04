Pelé recebe alta após retirada de cálculo renal em hospital de SP

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 78 anos, recebeu alta médica hoje (15), após passar por procedimento para retirada de um cálculo renal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde a última terça-feira (9), após retornar de Paris.





Pelé ficou hospitalizado durante cinco dias na capital francesa. O ex-jogador chegou ao Hospital Americano de Paris com um quadro de febre alta no dia 2 de abril. Já no Brasil, no mesmo dia em que Pelé deu entrada no Albert Einstein, o hospital divulgou boletim informando que ele teve uma infecção urinária causada por cálculos no ureter.





(Agência Brasil)