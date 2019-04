Homem é preso por tráfico de drogas após ação da Polícia Civil

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 30º Distrito Policial (DP), resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas e na apreensão de uma balança de precisão, celulares, mais de 700 gramas de entorpecentes, além de objetos oriundos de ações criminosas. A ação ocorreu, nessa sexta-feira (12), no bairro do Ancuri, Área integrada de Segurança 03 (AIS 03) em Fortaleza.





Os trabalhos investigativos chegaram ao nome de Fillip Matheus de Sousa Maciel (22), vulgo “Alquedar”, que tinha passagens por porte ilegal de armas, tráfico de drogas além de homicídio. Diante das informações preliminares, os agentes saíram em diligência, e o localizaram na Rua José Moreira. O homem tentou fugir, porém não obteve êxito. Durante a ação foi feita uma revista no imóvel e foram encontrados 714g de crack, 16g de cocaína, caderno de anotações e celulares com informações sobre o comércio de drogas.

Com base no material encontrado, foi dada voz de prisão a Fillip. Ele foi levado para o 30º Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil mantém as investigações, agora com o objetivo de capturar outros partícipes que tinham ligações com o criminoso nas práticas delituosas.





Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para os telefones (85) 3101-3525, do 30º DP, ou ainda para o número (85) 98865-2158, que é o WhatsApp da distrital, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)