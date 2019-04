Cães podem farejar câncer em amostras de sangue, aponta estudo

Os animais conseguiram identificar a doença nas amostras de sangue com 97% de precisão.





Os cães têm o olfato mais apurado do que os humanos. Por isso, alguns deles são usados para detectar cheiros em casos policiais, por exemplo. Agora essa característica também está sendo aproveitada pela medicina.





A reunião anual da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular, apresentou um estudo em que os cães conseguem farejar o câncer em amostras de sangue com quase 97% de precisão. Isso porque, os receptores de cheiro dos cães são dez vezes mais evoluídos em comparação com os humanos.





Para a realização do estudo, os pesquisadores treinaram quatro cachorros da raça beagle para diferenciar amostras de sangue normais e amostras positivas de câncer de pulmão. Três cães conseguiram identificar a doença em 97% das tentativas.





O que é Câncer?





Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. As células saudáveis se multiplicam quando necessário e morrem quando o organismo não precisa mais delas. O câncer ocorre quando o aumento de células do corpo está fora de controle, e elas se dividem muito rápido. Também pode ocorrer quando a célula "se esquece" de morrer. Para saber mais sobre a doença, clique aqui!





Fonte: R7