Campanha de agradecimento ao Dr. Oscar Rodrigues cresce na rede social

"Se não fosse esse cara, hoje estaríamos passando pelo pior momento da história do Guarany sem sombras de dúvidas. Ninguém quis pegar e investir na "bomba", "a furada" como o nosso clube estava sendo chamado por aí. Ele foi quem teve a audácia e coragem de dizer: EU ASSUMO! Gratidão @oscar.rodrigues.jr ,@unintaoficial , por tudo que fez por nós. O Guarany é detentor do primeiro título nacional de nosso estado, o maior Clube do interior também (contra fatos não há argumentos), um time como uma torcida que jamais abandonou o clube, muito pelo contrário, quando poucos acreditavam nós sempre chegávamos junto ao clube e íamos para a guerra. Não merecíamos passar pelas humilhações que estávamos passando, por todo descaso também. Nosso clube sempre mereceu respeito. Por isso, gratidão pelo o que fizeram por nós. Sei que isso é apenas o começo do que virá por aí e ainda desfrutaremos de muitas alegrias com o nosso time. 🙏🔴⚫ BORA GUARÁ"

