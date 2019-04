CAPOTAMENTO É REGISTRADO NA RUA OTHON DE ALECAR

Homem perde o controle do carro, capota e cai na linha férrea, próximo à estação do VLT da Boulevard do Arco.



Uma equipe do SAMU socorreu o cidadão e o socorreu para o hospital Santa Casa.



Agentes da Guarda Municipal estiveram no local, realizando os procedimentos legais.



O sinistro aconteceu no início da tarde deste sábado (13).

