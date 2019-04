Ciro concede entrevista nos Estados Unidos e anuncia rompimento definitivo com PT

O candidato derrotado ao Planalto Ciro Gomes (PDT) continua criticando o PT em toda oportunidade que tem. Em entrevista nos Estados Unidos ao site Huffpost, ele anunciou o rompimento definito como o partido do ex-presidente Lula.





“Eu não ando mais com essa quadrilha. Acabou. Acho que o responsável pela eleição do Bolsonaro chama-se quadrilha e lado bandido do PT”, disse o FG.





Em tempo





Ciro esquece que ele e o irmão, Cid Gomes, foram ministros em governos petistas (Lula e Dilma).





Em tempo II





Enquanto pode usufruir do poder, Ciro é parceiro. Depois, cospe no prato que comeu.





FONTE: CN7