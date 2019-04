Ciro defende que brasileiros ocupem ruas e quebrem tudo em protesto contra Bolsonaro

O candidato derrotado ao Planalto Ciro Gomes disse ontem (11), em encontro contra autonomia do Banco Central, que a população tem que se rebelar contra o presidente Bolsonaro. “Se começar a privatizar os dois últimos bancos públicos e entregar o Banco Central ao predomínio do sistema financeiro simplesmente se está destruindo a sustentação do povo brasileiro. Isso é daqueles casos de a gente ir pra rua e quebrar tudo.”





Bolsonaro tem projeto que prevê autonomia do BC.





Em tempo





Depois da incitação à baderna, Ciro tentou pôr panos mornos. Disse que “quebrar tudo” era uma metáfora.





Em tempo II





Isso mesmo, Ciro, uma metáfora do ódio.





Fonte: CN7