Cirurgia plástica pelo SUS, saiba quando é possível e como conseguir

Pouca gente sabe, mas é possível conseguir fazer cirurgia plástica pelo SUS, sabia?

O Sistema Único de Saúde, SUS, realiza procedimentos cirúrgicos estéticos, além de consultas com médicos especialistas, o que muitos cidadãos não sabem é que se a cirurgia em questão estiver de acordo com as regras, é perfeitamente possível receber o atendimento de consultas e cirurgias totalmente grátis.





Muitas pessoas dependem do SUS para resolver problemas que significam qualidade de vida, nesses casos, após consultar as observações que Sistema Único de Saúde faz para que se tenha acesso a cirurgia plástica, mas antes de se animar muito, entenda que a cobertura do SUS para cirurgia plástica não é simplesmente para fatores estéticos se não existir outra questões que implicam na saúde física e psicológica e que sejam reconhecidas como prioridade.





Exemplos de cirurgias plásticas que são realizadas pelo SUS;

Catarata

Laqueadora e vasectomia

Deficiência ou deformidades no rosto

Crianças com lábio leporino

Ginecomastia

Fendaplaslatina

Queimaduras que levaram a deformações

Abdominoplastia para remoção de pele após cirurgia bariátrica e outras.





O primeiro passo para conseguir se candidatar a um procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde – SUS, é ir ao posto de saúde da região me que mora, marcar consulta e relatar ao clínico seu histórico de saúde, informando a necessidade de encaminhamento. A primeira consulta funciona como um tipo de triagem será a primeira avaliação antes da consulta com o especialista. Antes é necessário comparecer à Secretaria de Saúde em seu município, para obter a autorização (encaminhamento), a partir daí marque consulta com o cirurgião plástico, ele fará avaliação e se for operar, o pedido dos exames.





Os procedimentos que constam na lista de atendimento pelo SUS para cirurgia plástica, são para atender problemas de saúde e sequelas que algum tratamento possa ter causado, como na reconstrução de mama entre outras. Consulte no SUS alista completa de procedimentos, talvez a solução que procura possa ser feita pelo SUS.





(Super Mae)