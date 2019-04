Corinthians é tricampeão ao vencer o São Paulo

O Corinthians fez história na tarde deste domingo e repetiu um feito de 80 anos atrás: tricampeão do Campeonato Paulista. Não foi fácil, não foi sempre bonito, mas, na hora da decisão, um golaço de Vagner Love selou a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em Itaquera, e a conquista da terceira taça estadual seguida – também com Fábio Carille, o Timão foi campeão em 2017 e 2018. Danilo Avelar havia inaugurado o placar no primeiro tempo, enquanto Antony empatou a partida. A festa, no fim, foi da Fiel, que bateu recorde de público na Arena.





(Globo Esporte)