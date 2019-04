Criança é estuprada por idoso amigo da família

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é amigo da família da vítima; idoso está foragido.

Uma menina de 8 anos foi estuprada por um amigo da família, um idoso de 75 anos, no distrito de Quixaraú, no município de Campos Sales. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na terça-feira (16). O suspeito é agricultor da região e está foragido. De acordo com os agentes, um mandado de prisão foi expedido contra o agressor.





De acordo com o depoimento de uma vizinha da vítima, a criança foi levada de casa à força pelo suspeito para um local isolado, onde foi violentada. Após cometer o estupro, o idoso trouxe a menina de volta para a residência.





A avó da criança desconfiou da agressão, ao perceber mudanças no comportamento da neta. Ela informou aos investigadores que a menina chegou em casa com sangramento nas partes intimas. Ao ser questionada sobre o ferimento, a criança revelou que foi vítima de estupro e disse o nome do agressor.





Em depoimento, a menina confirmou a violência sexual e disse que o suspeito fez ameaças para que ela não contasse sobre a violência. Ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar da região.





(Diário do Nordeste)