Dois suspeitos são mortos durante tentativa de assalto a ônibus na Av. Osório de Paiva

Um policial à paisana estava dentro do coletivo e reagiu ao crime.

Dois homens foram mortos dentro de um ônibus na Av. Osório de Paiva, no bairro Siqueira, enquanto tentavam assaltar os passageiros, no início da noite desta terça-feira (9). Um policial à paisana, que estava dentro do coletivo,reagiu e baleou dois suspeitos. Eles morreram no local





Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, dois homens e uma mulher embacaram no coletivo próximo ao terminal do Siqueira e anunciaram o assalto. O policial à paisana, que estava dentro do ônibus, reagiu logo em seguida. Os dois homens morreram dentro do veículo.





A mulher conseguiu fugir. O ônibus fazia a linha Fortaleza/Maranguape.





Testemunhas relataram para o Sistema Verdes Mares que esse tipo de assalto a ônibus já se tornou comum na região, sendo anunciado sempre antes do Quartel do Gate, que fica próximo ao Quarto Anel Viário. Parte do trecho da Av. Osório de Paiva foi bloqueado até a chegada da Perícia Forense do Estado (Pefoce). O trânsito está lento no local.





(Diário do Nordeste)

Foto Ricardo Mota