Estudante de Gastronomia é preso suspeito de vender brownies de maconha

Policias da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) prenderam nesta quarta-feira (24), um estudante de gastronomia suspeito de produzir e vender brownies de chocolates com recheio de maconha. Ele foi detido no apartamento onde mora, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza.

Após investigações de policiais da DCTD sobre a atuação de pessoas suspeitas de comercializar drogas sintéticas, a delegacia chegou ao nome de Christhopfher Sannthiny Rocha (26), sem antecedentes criminais e descobriu que ele cultivava pés de maconha em sua residência e utilizava as plantas como insumo para a produção e comercialização do doce com o princípio ativo da maconha, o tetra-hidrocanabinol (THC). A partir daí, o estudante embalava o doce e revendia para amigos.





Durante a abordagem, Christhopfher admitiu que fazia uso de maconha e levou os policiais até o seu apartamento, onde foi encontrada uma bandeja com vestígios do bolo produzido com maconha.





A polícia encontrou na residência do estudante unidades do brownie, que estavam escondidas debaixo de uma cama. Quatro pés de maconha, pequenas porções de maconha, embalagens plásticas, fertilizantes e três balanças foram apreendidas na residência do suspeito.





