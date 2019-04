Promessa de Ivo Gomes não avança e os assaltos aumentam na cidade de Sobral

O começo da madrugada foi preocupante para quem precisa retornar para casa depois de mais uma jornada de trabalho, e reside na Serra do Rosário e distrito do Jordão. Bandidos armados e ocupando um carro e mais quatro motos, estavam assaltando todas as pessoas que passavam pelo sítio Contedas. Sem policiamento suficiente para garantir a segurança, na cidade que é governada pelo “caçula” dos FGs, a população vive nas mãos da marginalidade. A troca no comando do 3º BPM prometia um policiamento mais eficiente, mas o número de PMs na sede do batalhão é pequeno para atender uma cidade com mais de 200 mil habitantes, apesar da promessa de campanha de prefeito Ivo Gomes que iria colocar policiais em todos os bairros e distrito da cidade.





(Wilson Gomes)