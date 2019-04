GRAVE ACIDENTE DEIXA MOTORISTA DE CARRETA MORTO EM CODÓ, NO MARANHÃO

Na manhã deste domingo (20) um acidente envolvendo um caminhão cegonha no km 466 da BR-316, cerca de 17 km do município de Codó, no leste do Maranhão, resultou na morte do motorista do veículo.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava em alta velocidade quando o motorista, que não foi identificado, perdeu o controle do caminhão cegonha, colidindo com a mureta de proteção da ponte que rapidamente pegou fogo. Por conta da força do impacto, a cabine do caminhão ficou pendurada.





As chamas consumiram rapidamente a cabine do caminhão cegonha e apenas um carro que estava sendo transportado. O motorista que dirigia o caminhão morreu carbonizado. Ainda segundo a PRF, a principal suspeita é que ele teria dormido ao volante.





Uma equipe da PRF do município de Peritoró foi a primeira a chegar ao local do acidente. Além disso, brigadistas do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e apagaram o fogo. Equipes continuam no local.





A PRF informou que o trânsito não foi interrompido, já que o acidente só aconteceu em uma faixa da BR-316.





