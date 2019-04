Guarany S.C / UNINTA apresenta novo Diretor de Futebol e Calendário para o segundo semestre de 2019

Na manhã da sexta-feira (26) a Diretoria Executiva do Guarany de Sobral esteve reunida na sede do Centro Universitário Inta – UNINTA para apresentar o novo Diretor de Futebol do Clube, o experiente Julio Manso. Na ocasião, também foi anunciado o calendário de atividades do Clube para o 2° semestre de 2019.





Segundo o novo Diretor de Futebol, no próximo dia 15 de maio a torcida do Cacique do Vale conhecerá a sua nova Comissão Técnica, que segue com o técnico Gilmar Silva no comando bugrino. Já a apresentação do elenco está prevista para o dia 17 de junho. Data que marca o início da pré-temporada do clube para a Taça Fares Lopes, prevista para iniciar no dia 11 de agosto de 2019..





Originário de Viçosa do Ceará, Julio Manso tem 38 anos e é conhecido pelos 11 anos de atuação no Fortaleza Esporte Clube e, o projeto desenvolvido ao longo dos últimos 7 anos na Federação Cearense de Futebol (FCF). De acordo com o Diretor, o profissionalismo e o comprometimento devem ser a marca da nova gestão.





“Formaremos um elenco competitivo para a Taça Fares Lopes. Trabalhando sempre de forma profissional, buscando jogadores experiente e também apostando nos talentos da região. Também temos o compromisso de desenvolvermos as categorias de base do clube e recolocar o Guarany numa posição de destaque do futebol nordestino e brasileiro”, destacou.





Presente ao evento, o patrocinador Master do Guarany S.C/UNINTA, Dr Oscar Rodrigues Junior, demonstrou otimismo com a nova fase do Bugre. “A contratação do Julio Manso segue o nosso planejamento de recuperar o prestígio do Guarany. Começamos com um bom Campeonato Cearense, onde somos o atual Campeão do Interior e esperamos resultados ainda melhores na Taça Fares Lopes e nos desafios de 2020 ´´, colocou.





O Presidente do Cacique do Vale, Mauro Fuzzaro, agradeceu a presença da torcida e da imprensa, além de destacar detalhes do novo trabalho desenvolvido. “Com o apoio do UNINTA seguimos profissionalizando o Guarany. A chegada do Julio Manso soma ao projeto e nos dá ainda mais confiança para alcançarmos nossos objetivos”, afirmou.









Matheus Salvany

Assessor de Comunicação