Um fato lamentável aconteceu na manhã desta sexta-feira, na localidade de Carmolândia, no Município de Alcântaras.





Um homem ateio fogo em seu veículo GM Celta, entrando no veículo, permanecendo no interior do carro ate a morte. Populares ainda tentaram retirar a vítimas, mas sem êxito.





A PM esteve no local, mas a vítima já se encontrava em óbito.