HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SENADOR SÁ/CE

Um crime de morte foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 12, no município de Senador Sá.

O homicídio aconteceu aconteceu no campo de futebol do "Conga", localizado no bairro do Matadouro. A vítima identificada como Ivonaldo Moura (foto), conhecida por Naldo, foi assassina a bala.





A Polícia Militar de Senador Sá esteve no local da ocorrência, resguardando o corpo até a chegada perícia.





A perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia está realizando diligências na tentativa de prender os acusados.





Com informações do portal Jackson Senador Sá