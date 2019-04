CRIMINOSOS INVADEM RESIDÊNCIA E FAZEM ARRASTÃO NA ZONA RURAL DE FORQUILHA

Na noite da última sexta-feira (19), por volta das 23:00h, na zona rural de Forquilha (Sereno), criminosos invadiram uma residência em uma fazendo, e realizaram um verdadeiro arrastão.





7 criminosos armados com armas de fogo, renderam as pessoas que estavam na casa, em seguida realizaram um limpa no interior do imóvel. Os assaltantes roubaram dinheiro, celulares e outros objetos.





Logo após o roubo, os bandidos conseguiram fugiram em um carro, tomando rumo ignorado.





