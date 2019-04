POLICIAIS MILITARES DA UNISEG SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais militares do Apoio Tático e Motopatrulhamento da Uniseg Sobral prenderam um indivíduo acusado de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na noite de ontem (20).





A captura aconteceu durante patrulhamento de rotina na CE-440. Um indivíduo em atitude suspeita foi abordado e com ele foi encontrado uma quantidade de droga. Ao ser indagado se havia outros ilícitos em sua residência, ele afirmou que sim. Os PMs se deslocaram até a residência do acusado, em uma localidade na Serra da Meruoca, onde foram encontrados: 1 revolver calibre 38, com 6 munições intactas, 257 pedras de crack, 31 papelotes de maconha e 175 reais em dinheiro. O infrator foi conduzido à delegacia para lavratura dos procedimentos legais.