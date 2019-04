Um roubo a pessoa foi registrado em plena luz do dia no Centro de Sobral, na Boulevard do Arco.





Uma mulher caminhava, quando foi abordada por dois indivíduos armados em uma motocicleta. A dupla roubou a bolsa da mulher com vários pertences e fugiu, tomando rumo ignorado.





O roubo aconteceu na manhã de ontem (2), por volta das 10:40h.





(Sobral 24 horas)