Menino de 9 anos “dedura” avó que vendia drogas e a traficante vai parar na cadeia

O menino mostrou para os PMs onde avó escondia as pedras de crack e maconha.





Uma vovó de 48 anos de idade foi presa quando vendia drogas em Fortaleza. A Polícia recebeu uma denúncia sobre o caso e foi averiguar. Ao ser abordada pelos militares, a mulher negou praticar tráfico, mas seu neto, de apenas 9 anos, estava em casa na hora que os PMs apareceram e apontou para o lugar onde a avó escondia as pedras de crack, maconha e o dinheiro da venda dos entorpecentes. O netinho “dedurou” a avó e a mulher acabou presa em flagrante.





O caso ocorreu na Favela Baixa Pau, uma comunidade carente e dominada pelas drogas, localizada na Praia de Iracema Zona Central da cidade), a poucos metros do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e da sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD).









Elizeth Alves Gomes, 48 anos, estava com a droga escondida dentro de casa e, depois que o neto mostrou aos policiais onde estavam os entorpecentes, ela decidiu falar. Em depoimento no 34ºDP (Centro), onde foi autuada, disse que teve um filho recentemente assassinado e que as drogas era dele.





Cadeia





Com a morte do rapaz, Elizeth assumiu o papel do rapaz na favela e passou a comandar o tráfico. O neto – filho do traficante morto – foi morar com a avó e foi justamente ele quem “ajudou” a Polícia a encontrar as drogas no barraco.





O garoto agora está aos cuidados de outros familiares e sob a observação do Conselho Tutelar. “Dona Elizeth” vai ser transferida da delegacia para o Presídio Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz. A pena para o crime de tráfico varia de cinco a 15 anos de prisão. (CN7)