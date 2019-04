Jair Bolsonaro ressalta queda de homicídios no Ceará e elogia Camilo Santana

Presidente disse que pretende ajudar líderes nordestinos no combate à violência.



O presidente Jair Bolsonaro, por meio de transmissão ao vivo em seu canal oficial no YouTube, na noite de ontem (25), elogiou o governador Camilo Santana (PT) e fez questão de registrar que o Ceará foi o estado que mais reduziu o número de homicídios no primeiro bimestre de 2019.





O chefe do Executivo ressaltou o trabalho da Força Nacional, que esteve presente no estado, em janeiro, durante ataques terroristas provocados pelas facções, e concluiu dizendo não ter problemas em elogiar o trabalho do governador petista: “Com toda certeza, Camilo também está fazendo seu trabalho, e não temos problema em elogiar o governador, independente da coloração político-partidária dele”.





Além de ter feito elogios, Jair Bolsonaro também deixou claro que vai ajudar líderes nordestinos no combate à violência e que precisa deles para aprovação do projeto Anticrime, que está na Câmara dos Deputados, e é de autoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.





Veja pronunciamento de Bolsonaro:

Com informações do portal CN7