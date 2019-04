Neymar pode pegar gancho de até oito jogos por agressão a torcedor

Brasileiro agrediu um torcedor após a derrota para o Rennes na final da Copa da França no último sábado; ele deve ser julgado na próxima quinta-feira.

O Paris Saint-Germain perdeu a Copa da França no último sábado para o Rennes e pode ter outra notícia ruim nos próximos dias. De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', Neymar pode ser suspenso de quatro a oito jogospela agressão a um torcedor após o vice-campeonato. A punição está prevista nos artigos disciplinares da federação e o brasileiro pode voltar só na próxima temporada.





Após o PSG ser derrotado, os atletas subiram pelas arquibancadas para um palco montado para receber as medalhas. Um dos torcedores provocou o brasileiro, que revidou com um soco. A comissão disciplinar deve se reunir na próxima quinta-feira para julgar o caso. Como o time parisiense só tem mais cinco partidas restantes na temporada, existe a possibilidade do camisa 10 não atuar mais nesta temporada.





Se for enquadrado no artigo 1-11 das regras disciplinares, que se refere a "golpe(s) voluntário(s) tentado(s), ação pela qual um jogador tenta atacar a integridade física de uma pessoa de maneira particularmente agressiva, contra um jogador, treinador, dirigente ou público", a punição é de quatro partidas. No entanto, se for acusado de "brutalidade(s) ou golpe(s) não causando dano ou resultando em dano atestado por médico, sem incapacidade temporária para o trabalho (ITT)". Seria "qualquer ação violenta de um jogador, prejudicando a integridade física da vítima", a pena é de oito jogos.





(R7)