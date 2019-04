Nível do Rio Coreaú sobe, e água começa a invadir ruas de Granja/CE

Em 24 horas, houve uma elevação para 3,60m acima do normal. A correnteza já se espalha pela cidade e afeta alguns bairros.

O nível do Rio Coreaú, que corta a cidade de Granja (a 300km de Fortaleza), aumentou meio metro entre quarta e quinta-feira (3 e 4) e atingiu 3,60 metros de altura acima do normal. Com a elevação, a água começou a vazar e se espalhar pela cidade, através de fissuras na barragem e um canal, alagando bairros como Barrocão, Lagoa Grande e o Centro da cidade, que já estavam sob alerta. Se o nível atingir quatro metros, o município entra em situação de “calamidade”, segundo reportagem do G1/CE.





Alguns moradores de Granja, que residem mais próximo da barragem, começaram a retirar móveis e abandonar as próprias casas desde a última quarta-feira (3). O receio da população granjense era ainda maior por conta de um alagamento que ocorreu em 2009, na última vez que o rio atingiu o nível máximo e alagou várias casas e bairros do município. Essa situação em Granja ocorre por conta dos altos níveis de chuva registrados na região Norte do estado, durante os primeiros meses de 2019.





Além dos arredores que demandavam maior cautela, os bairros São Francisco e Alto da Brasília também foram atingidos pelo vazamento da água. Comunidades como Adrianópolis e Timonha também enfrentam dificuldades por conta das águas. O transtorno ainda pode ser presenciado na região de Córrego do Lino, onde o rio levou uma ponte. Outras dez comunidades nessa região estão prejudicadas com a situação.





Proteção com sacos de areia





A água também invadiu uma cidade cenográfica onde historicamente acontece a encenação do espetáculo da “Paixão de Cristo”, que acontece na Sexta-Feira Santa. Além disso, a correnteza que continua se espalhando já chegou ao lado da Câmara Municipal do município.





“Isso é um canal que desce por conta da água acumulada. A água não tem força para adentrar ao rio porque a força dele é maior. Caso o rio baixe, a água do canal baixa. No momento foram colocados sacos de areia onde a água está minando, e também no pé da parede, que é justamente onde ocasiona o problema”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Granja, Francisco Aquino.





Com o objetivo de barrar um vazamento ainda maior, a Defesa Civil do município colocou sacos de areia na margem do Coreaú, desde a última quarta-feira. Após a elevação do nível da água registrado nesta quinta, mais sacos foram colocados para tentar conter um vazamento ainda maior.





A população de Granja ainda sofre com a falta de abastecimento de água encanada — pois o sistema foi desligado devido à constante elevação do rio, registrada nos últimos dias. As bombas do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município não estavam conseguindo puxar água por conta da cheia do reservatório Gangorra, que fornece água para a população de Granja.





(DN)