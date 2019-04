Nota de Esclarecimento

A Secretaria da Educação esclarece que todos os alunos do acidente envolvendo um micro-ônibus da frota escolar municipal voltando de Sobral, onde participavam dos Jogos Escolares, para Taperuaba, na manhã deste sábado (13/04), foram prontamente atendidos.





A Secretaria da Saúde encaminhou equipes do SAMU e ambulâncias, que realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam os estudantes para a Santa Casa e o Hospital Regional Norte.





A Secretaria da Educação de Sobral informa ainda que está dando todo apoio e acompanhamento necessários para as famílias e irá apurar as responsabilidades. A Secretaria reforça o zelo e o cuidado com os alunos da rede e ressalta que todos os micro-ônibus da frota municipal contam com cintos de segurança e profissionais capacitados para atender os estudantes com conforto e segurança.





O Setor de Transporte Escolar está realizando o recadastramento de todos os veículos que fazem o transporte de estudantes e tem realizado fiscalizações periodicamente em todos os veículos da frota.