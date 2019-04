Nota de Falecimento - Hermann Ponte e Silva

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 26 de abril, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, de falência múltipla de órgãos, o engenheiro sobralense Hermann Ponte e Silva. Hermann nasceu em Sobral, filho do bibliófilo João Carlos Neto e de dona Joselina Ferreira da Ponte e Silva. Radicado há vários anos em SP, Herman era projetista da Embraer, empresa da qual vice-presidente. Seu enterro foi no sábado (27), em São José dos Campos, onde morava. Hermann Deixa mulher e filhos.



(Via O Sobralense)

